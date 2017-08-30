埔霧公路人止關機車撞菜車 大學生一死一傷
南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路人止關路段，今日上午6時許發生機車與載送高麗菜大貨車擦撞事故，來自台中市的20歲曾姓男大生騎機車過彎時滑倒，頭部遭對向車輛左後輪輾過，頭顱破裂、腦漿溢出當場死亡，後座楊姓男大生左腳撕裂傷，轉送台中榮總急救，死者與另外7位高中同窗想趁著開學之前一起騎機車上山，卻目睹同窗魂斷輪下，蹲在路邊當場掩面痛哭，詳細肇事原因警方表示進一步調查釐清。
警方指出，根據行車記錄器顯示，機車過彎時見到對向有大貨車，煞車時失控摔車，2人躺在路中，大貨車煞車不及輾過，曾姓男大生，頭顱遭到大貨車左後輪碾過，腦漿溢出，仁愛消防分隊前來搶救，發現曾姓男大生明顯無生命跡象，楊姓男大生左腳嚴重撕裂傷，緊急將其送往台中榮總急救。
原本大學開學前開心上山的遊程，卻發生1死1重傷的車禍，目擊高中同窗天人永隔，同學蹲在公路邊掩面哭泣。警方以以業務過失傷害致死罪嫌將谷姓駕駛帶回偵訊，警方酒測都無酒精反應，谷姓駕駛指稱，當時有看到對向機車越過中線失控倒地，機車滑行擦撞到貨車，雖然緊急煞車，仍然來不及避免憾事發生。
(中時)
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