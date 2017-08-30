世大運「台灣英雄大遊行」 公車配合調整
2017台北世大運「台灣英雄大遊行」，北市將管制重慶南路1段、襄陽路、館前路及新仁愛路等道路，當日預估將有37條公車路線配合調整行駛動線，並取消停靠21站位，請民眾至鄰近站位候車；北市公運處呼籲民眾，可多利用鄰近捷運車站搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。
台北市聯營公車路線因交通管制改道而停用站位，在「大台北公車」網頁、手機版網頁、語音查詢專線（0800-005284）以及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。
公運處呼籲民眾，如對公車改道有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或透過台北市民當家熱線1999了解相關訊息。
(中時)
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