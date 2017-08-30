NBA》沃神：騎士妥協了 交易案可望完成
原本是一樁雙方皆大歡喜的交易案，但隨著艾塞亞湯瑪斯再體檢的時候疑似有傷在身，導致交易案遲遲無法完成，沃神30日爆料，騎士似乎有妥協跡象，只要塞爾提克願意提供未來首輪後段或是二輪選秀簽就願意將厄文送往波士頓。
騎士原本打算要求塞爾提克除了艾塞亞湯瑪斯、克勞德、新秀日日亞與首輪選秀名額外，還要潛力新秀傑倫布朗或是圖塔姆，這個要求讓綠衫軍無法接受，因此交易案陷入僵局。
這筆交易案最後期限是後天，眼看有可能告吹之際，沃神再次發言了，他說，騎士決定退而求其次，塞爾提克只要答應再給首輪後段或是二輪選秀權即可完成交易案，如今選擇權在綠衫軍手中，就看綠衫軍如何決定了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。