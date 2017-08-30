NBA》沃神：騎士妥協了 交易案可望完成

艾塞亞湯瑪斯疑似有傷在身，導致騎士與塞爾提克的交易案無法完成。(美聯社資料照)

原本是一樁雙方皆大歡喜的交易案，但隨著艾塞亞湯瑪斯再體檢的時候疑似有傷在身，導致交易案遲遲無法完成，沃神30日爆料，騎士似乎有妥協跡象，只要塞爾提克願意提供未來首輪後段或是二輪選秀簽就願意將厄文送往波士頓。

騎士原本打算要求塞爾提克除了艾塞亞湯瑪斯、克勞德、新秀日日亞與首輪選秀名額外，還要潛力新秀傑倫布朗或是圖塔姆，這個要求讓綠衫軍無法接受，因此交易案陷入僵局。

這筆交易案最後期限是後天，眼看有可能告吹之際，沃神再次發言了，他說，騎士決定退而求其次，塞爾提克只要答應再給首輪後段或是二輪選秀權即可完成交易案，如今選擇權在綠衫軍手中，就看綠衫軍如何決定了。

(中時電子報)