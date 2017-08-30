北京現代汽車在華4家工廠停產

朝鮮日報30日報導，現代汽車在中國大陸的5家工廠中，有4家突然停產。中國針對南韓部署薩德一事採取報復措施，導致現代汽車在中國銷量比前一年下滑了大約40%；同時，由於未能按時向當地配件商支付約定的貨款，導致供貨中斷，造成工廠整體停產。

(旺報)