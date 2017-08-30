尋求脫歐後合作 英首相梅伊攜貿易大臣訪日
據英國SKY NEWS報導，在北韓導彈飛越北海道上空後一日，英國首相梅伊（Theresa May）出訪日本，隨行人員包含國貿事務大臣福克斯（Liam Fox），此行預計將與日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）會晤，尋求脫歐後和日本的自由貿易協定，以及兩國之間的國防交流。本次的出訪將維持3天，前往京都和東京與多個企業大老會談，並與安倍夫婦於官邸進行私人晚宴。英國政府也表示，梅伊此行將鞏固日英兩國多年的友誼，讓日本知道，英國是他們在歐洲最穩固的夥伴。
日本與英國從戰前的關係就一直很密切，早在戰國時期，就曾有英國航海家三浦按針擔任德川家康的顧問，大政奉還後，明治時期的日本更於1902年爭取到兩國同盟，間接地影響了後來日俄戰爭勝利。兩國不僅皇室交流密切，在貿易、文化、軍事等領域，也建立起非常穩固的聯繫。諸多名人都曾赴英留學，如伊藤博文、夏目漱石、東鄉平八郎等，而西化開國的明治政府，也聘請不少英國顧問來協助建造所謂的新國家藍圖。
事實上，英國媒體也透露，本次梅伊訪日的行程中，還將與多家日本商社社長商談，希望他們不要將總部或主要業務從英國移往德國法蘭克福。並且在與歐盟（EU）之間的零關稅協議持續觸礁下，梅伊表示她將遊說安倍首相，為兩國未來共同利益著想，應盡快簽訂經濟合作協議。
(中時電子報)
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