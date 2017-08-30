廣州中學揭牌成立 學生帶平板電腦上課

位於廣州天河區的廣州中學25日揭牌成立。（取自新浪微博＠信息時報）

廣州中學每間教室都配備智慧奈米黑板，教師上課內容，可透過網路與學生的平板即時互動。（取自新浪微博＠信息時報）

廣州中學揭牌儀式25日在廣州中學鳳凰校區舉行。這所新成立優質完全中學，首任校長是大陸知名教育專家、曾任華南師範大學副校長及華南師範大學附屬中學校長的吳穎民教授，2017學年首批入學的高一新生計有640名，16個班，未來校區可容納2400名學生全寄宿入讀。

這所位於廣州天河區的新高中，投入建設經費計1.1億元，有嶄新的資訊化設施設備，以移動互聯和大資料技術支援智慧課堂，實現學生的自主、個性和多元學習。

2017學年首批入讀的高一學生將實行小班制教學，以「選課制」、「走班制」、「學分制」、「合作學習」、「混合學習」等課程為特色，積極探索教學組織形式和主題教學模式的變革。

廣州中學最大的不同，是每間教室都是互聯網教室，配備有最先進的奈米黑板。這種黑板每塊要價4、5萬元人民幣，表面是鋼化玻璃，加上奈米塗層，具防塵、防水、抗暴、保護視力等功能；中間86英吋大螢幕可自由切換，關上螢幕就是粉筆書寫黑板，或是投影畫面；打開螢幕便自動切換至智慧互動黑板，可觸摸寫字，也可播放影片、音樂等各類多媒體教學軟體。

每位學生都帶著平板電腦上課，可取代課本及筆記本，黑板的內容也與學生平板連動，學生可隨時查看課堂記錄，老師也可隨時調動學生平板電腦上的作業等資訊。及時共用，進行討論。

(中時電子報)