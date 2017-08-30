王丰：世大運讓柯P成國人心靈解救者

台北市長柯文哲。（資料照,王英豪攝）

世大運將於今晚閉幕，中華隊在本屆世大運勇奪26金，創下參賽史上最佳奪金紀錄。作家王丰指出，台灣社會這兩周出現「集體桃花源現象」，其原因並非台灣人自我取暖，而是這一年三個月以來的空轉。此外，他說柯文哲做夢也沒有想到，從外科醫生轉行當台北市長，辦了世大運，意外成為台灣全民的心靈解救者陶淵明。

王丰指出，台灣社會這兩周拿世大運當桃花源，為何會這樣的「集體桃花源現象」？他說台灣如此「自嗨」，如此知足常樂，如此小確幸，如此輕易開心，不是因為台灣人罔顧現實，也不是台灣人自我取暖，而是台灣這一年三個月以來的空轉，不找點小小的樂子自娛自嗨，人是會發瘋的。

他說這一年三個月以來，台灣空轉的事件不一而足，包括非核家園、大停電、前瞻軌道計畫、一例一休以及軍公教警消年金腰斬等，怕沒一樁是令人開懷的。

王丰說台灣執政者造成的社會、經濟、國計民生的空轉，已經讓人除了抓狂還是抓狂，但小百姓的日子總要繼續過下去，所以大家就拼命找尋解悶氣的「出口」。他說世大運就成為台灣人的「桃花源」，而原本很抗拒承辦世大運的柯文哲，竟然搖身變為陶淵明且樂在其中。

王丰表示，柯文哲做夢也沒有想到，他從外科醫生轉行當了台北市長，因為辦了世大運，卻意外成為台灣全民的心靈解救者陶淵明，外科醫師變成了心靈醫師。「沒辦法，台灣人，悶哪！」

(中時電子報)