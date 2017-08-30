國際廚藝大賽Bocuse dOr 明年在廣州舉行
素有「烹飪界的奧林匹克」美譽，被喻為「鐵人料理」的國際廚藝大賽Bocuse dOr，2018年5月8日~9日將首度在「美食之城」廣州舉行。嶺南集團與法國智奧會展集團8月23日在廣州花園酒店簽署協議，雙方將合作舉辦2018年Bocuse dOr亞太區選拔賽，屆時將有12支國家隊，數十位優秀廚師參賽。總決賽將在有「世界美食之都」封號的法國里昂舉行。
這項比賽是慶祝廣州與里昂結為友好城市30周年的活動之一，也是廣州首次成為該項的全球頂級權威烹飪賽事的舉辦城市。主辦單位邀請全球饕客；「歡迎來廣州，遊美麗雲山珠水、品美味粵菜粵點，體驗千年廣府文化」。
在比賽舉行的同時，廣州花園酒店也將舉行名廚晚宴（Diner des Grands Chefs），邀請超過100位全球知名主廚以及總數超過200顆星的米其林名廚出席盛宴。
昨日上午，廣州市委常委、南沙區委書記蔡朝林會見了智奧集團來賓一行，對辦好這項國際大賽給予厚望。
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(中時電子報)
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