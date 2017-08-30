情緒失控將病妹斷頭 男子殺人罪起訴

高雄苓雅今年5月發生驚悚斷頭案，長期照顧患有思覺失調妹妹的53歲林姓男子，因妹妹乳癌末期，為了帶對方就診，妹妹卻一直喃喃自語，不願到其他醫院就醫，林男一時情緒失控拿菜刀在騎樓將妹妹頭顱砍下，高雄地檢署依殺人罪將林男起訴，但考量林男長期照顧病妹負擔壓力多年，建請法官量處適當之刑。

(中時)