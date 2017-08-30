爆狂追孟耿如鬧婚變 宥勝老婆回應了

宥勝常在臉書曬一家天倫照。(圖／翻攝自宥勝臉書)

宥勝和黃子佼心結浮上檯面後，扯出起因是和孟耿如合作《22K夢想高飛》太親密，今更被週刊爆出當時他背著孕妻狂追孟耿如，現和妻子坦承所有事後大吵一架，鬧出家庭革命，宥勝老婆小嫻稍早也出面回應。

宥勝被爆在雙方都有另一半情況下，狂追孟耿如，導致黃子佼不爽，現和妻子坦承後，大鬧家庭革命，據《蘋果》報導，小嫻以「我們沒事啦」簡單回應八卦，而經紀人王子透露夫妻倆現在感情還是很好，「當然沒有，他都為了陪家人留在台灣，沒去埃及極旅！」孟耿如則再次重申不方便再說什麼，事情真的就不是檯面上看到的。

(中時電子報)