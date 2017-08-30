台版《太陽的後裔》挨酸像莒光園地 李毓芬卻躺槍？！

袁艾菲主演的《最好的選擇》，挨酸根本是加長版「莒光園地」。(中時資料照片)

斥資破千萬、被封為台版《太陽的後裔》的國軍形象劇《最好的選擇》，從籌備到開拍，爭議、風波不斷，總導演梁修身更是不堪其擾，氣到退出劇組，然挺過重重難關，昨《最好的選擇》釋出首部片花，沒想到遭吐槽花大錢卻像「莒光園地」。

素有台版《台陽》美稱的國軍形象劇《最好的選擇》，挺過爆料、誤解風波，再昨天舉辦了首映會，主演群袁艾菲、陳禕倫、高山峰等，與觀眾及國軍們共同欣賞首波20分鐘剪輯精華，沒想到情節挨批老土，麻辣網紅陳沂也轉貼了《最好的選擇》首播預告，直呼花了大筆公帑，「真是沒有辜負大家的期待，成功成為「莒光園地」了呢！」。

《最好的選擇》還未正式播出，僅是預告就引發熱議，雖女主角袁艾菲看完影片後表示「一切辛苦都值得了」，然外界卻是負評多過於讚賞，直呼根本是「莒光園地加長版」，也有網友說國軍拍片限制多，就算大導麥可貝執導恐怕也救不回，有趣的是，有民眾討論女主角的演技，酸言：「為什麼有人會覺得袁愛妃(袁艾菲)會演戲呢」，陳沂竟回應：「因為世人也覺得李毓芬會演戲啊......」，女神無端躺槍有夠冤枉。

(中時電子報)