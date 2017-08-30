NBA》鬼門關走一回 歐登盼在湖人退役

鬼門關走一回的歐登，期盼能以湖人球員身分退役。(美聯社資料照)

1999年首輪選秀第四順位加盟快艇，原本有大好前途的歐登，卻因吸毒和嫖妓而走向毀滅之路，甚至還在鬼門關前走了一回，如今他最大的心願就是以湖人球員身分退役。

歐登的職業生涯在快艇起步，然後效力過熱火、湖人、小牛，最終回到快艇，2010年世錦賽是美國夢幻隊當家中鋒，本應前途無限，可惜私德問題導致打完2012球季之後就消失在NBA舞台。

2015年10月13日歐登在服用藥物後昏迷在內華達一家妓院中，經過搶救之後總算逃過死神魔爪，不過，歐登還有一個最大心願，那就是他想要以球員的身分告別NBA，但他選擇的不是快艇，也不是熱火，更不是小牛，而是待了7個球季的湖人。

歐登表示，「如果我能和湖人簽下1天合約的話，我的家人和親友應該會很高興，至於我，已學習到如何忍受遺憾，這是我的人生。」

(中時電子報)