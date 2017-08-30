陸資違法來台投資 知名大陸遊戲商3高層被訴

知名手機遊戲《刀塔傳奇》發行商、大陸知名遊戲廠商「中清龍圖」公司，去年因公司資產遭員工侵吞，跨海提告，結果卻被調查局查獲陸資違法在台投資，設立2家代理商「樂檬」、「瘋玩」公司。台北地檢署今早依違反兩岸人民關係條例起訴「中清龍圖」CEO楊聖輝、前營運長王彥直6人。

被起訴的6人，為中清龍圖CEO楊聖輝、前COO(營運長)王彥直、前副總裁楊卓3人為大陸人，3人都是大陸遊戲界紅人，其中，王彥直離開中清龍圖後，在深圳創立蓋婭互娛公司，去年名列 大陸的「胡潤研究院」統計的《80後白手起家富豪榜》第13名。

另樂檬登記負責人何懿德、瘋玩登記負責人許 鴻勇、鍾文勇3人亦被起訴。

檢方調查，大陸遊戲廠商中清龍圖CEO楊聖輝，出資在台成立樂檬、瘋玩2家遊戲公司，找來何懿德、許鴻勇，分別擔任2公司的登記負責人，但楊聖輝等人明知陸資來台投資，須經投審會許可，為避開規定，指示楊卓來台開設帳戶，再結匯近15萬美金至楊帳戶，2013年12月匯款300萬台幣至何懿德及樂檬公司籌備處帳戶，翌年初成立樂檬公司。

2015年4月，樂檬公司被美國知名遊戲大廠暴雪娛樂控告違反著作權法，樂檬登記負責人何懿德疑因躲避訴訟，同年7月將公司改登記在營運長黃麒耘名下，遭黃侵吞樂檬近2億資產，楊聖輝為取代樂檬公司在台業務，指示自楊卓帳戶匯100萬台幣給許鴻勇，成立瘋玩公司，繼續營運。

事後，中清龍圖因樂檬資產遭掏空，跨海向調局提告，北檢今年5月已依業務侵占、背信罪起訴樂檬前營運長黃麒耘，並對業務經理鍾志旺發布通緝。

但中清龍圖沒有想到跨海提告的動作，卻被調查局查出陸資違法投資一事，函送北檢偵辦，北檢依法起訴。

(中時)