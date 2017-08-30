陸資違法來台投資 知名大陸遊戲商3高層被訴
知名手機遊戲《刀塔傳奇》發行商、大陸知名遊戲廠商「中清龍圖」公司，去年因公司資產遭員工侵吞，跨海提告，結果卻被調查局查獲陸資違法在台投資，設立2家代理商「樂檬」、「瘋玩」公司。台北地檢署今早依違反兩岸人民關係條例起訴「中清龍圖」CEO楊聖輝、前營運長王彥直6人。
被起訴的6人，為中清龍圖CEO楊聖輝、前COO(營運長)王彥直、前副總裁楊卓3人為大陸人，3人都是大陸遊戲界紅人，其中，王彥直離開中清龍圖後，在深圳創立蓋婭互娛公司，去年名列 大陸的「胡潤研究院」統計的《80後白手起家富豪榜》第13名。
另樂檬登記負責人何懿德、瘋玩登記負責人許 鴻勇、鍾文勇3人亦被起訴。
檢方調查，大陸遊戲廠商中清龍圖CEO楊聖輝，出資在台成立樂檬、瘋玩2家遊戲公司，找來何懿德、許鴻勇，分別擔任2公司的登記負責人，但楊聖輝等人明知陸資來台投資，須經投審會許可，為避開規定，指示楊卓來台開設帳戶，再結匯近15萬美金至楊帳戶，2013年12月匯款300萬台幣至何懿德及樂檬公司籌備處帳戶，翌年初成立樂檬公司。
2015年4月，樂檬公司被美國知名遊戲大廠暴雪娛樂控告違反著作權法，樂檬登記負責人何懿德疑因躲避訴訟，同年7月將公司改登記在營運長黃麒耘名下，遭黃侵吞樂檬近2億資產，楊聖輝為取代樂檬公司在台業務，指示自楊卓帳戶匯100萬台幣給許鴻勇，成立瘋玩公司，繼續營運。
事後，中清龍圖因樂檬資產遭掏空，跨海向調局提告，北檢今年5月已依業務侵占、背信罪起訴樂檬前營運長黃麒耘，並對業務經理鍾志旺發布通緝。
但中清龍圖沒有想到跨海提告的動作，卻被調查局查出陸資違法投資一事，函送北檢偵辦，北檢依法起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。