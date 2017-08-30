世大運網球中心沒屋頂 郝辦：柯市府確認刪預算

台北世大運網球女單金牌戰29日在烈日高溫下登場，22 歲台灣好手李亞軒（後右），在酷暑中與泰國對手激戰3小時40分鐘，最後以1比2屈居銀牌。圖為李亞軒場邊接受防護員緊急照護，露出痛苦神情。（中央社）

世大運網球29日女單金牌戰，中華隊李亞軒賽後因傷勢嚴重，需要撐著球拍才能站立。（本報系記者陳怡誠攝）

世大運網球女子單打準決賽，我國張凱貞不敵泰國汪添彩無緣挑戰連霸。(陳怡誠攝)

世大運30日閉幕，但台北市網球中心「為什麼不加蓋」引發討論。前台北市長、國民黨副主席郝龍斌30日透過辦公室發言人游淑慧聲明，開闔式屋頂約2億，當時社會輿論與議會均認為造價太高，希望節省預算；且網球中心內，除一座露天主球場外，還有一個「有頂」的室內球場，作為雨天的備用場地。

主辦單位在6月視察場地時，若考量高溫酷熱會影響比賽，應同樣也能和FISU事先溝通規畫，在氣候到達某一定條件，就移至室內場地。

游淑慧稱，每項市政規畫都有當時原由，包括預算、後續使用需求等考量，之後團隊若有不同考量，也都能調整和修正。網球中心是2015年1月開工，當時柯市府也曾將「網球中心」、「選手村」、「籃球館」三項場館做過再次檢視和預算刪減。

聲明稿提到，網球中心最早的規劃構思，確實是主場館1萬席次、另外有開闔式屋頂；根據建築相關專業人員估算，造價約需33億（開闔式屋頂約2億），當時社會輿論與議會均認為造價太高，希望能夠節省預算。

因此，在市府業務單位在與各方人士溝通，包括場館經營、維護專業團體、FISU及考察國外經驗後，市府做了規格修正，將預算大幅減少。當時考量的幾項原因包含：

一、網球運動的起源，原本就是戶外、陽光的活動，世界幾大網球公開賽基本上都是在戶外進行；此外上上屆喀山世大運、上屆光州世大運也是規劃露天主球場。

二、開闔式屋頂造價高達2億，且為機械操控，後續仍要固定編列維修操作費用，要經常去操作開闔，以免機械故障。

三、市府考量台灣多雨酷熱，所以在網球中心內也規劃一個「室內球場」（觀眾席、媒體席、活動席共4378個座位）作為備用球場（露天主球場觀眾、媒體席為4008席）。因此，網球中心內，除了爭議「為什麼不加蓋」的露天主球場外，其實還有一個「有頂」的室內球場，作為雨天的備用場地。

游淑慧稱，網球賽程原本就有雨備方案，例如延賽或改室內場地，如果考量天氣酷熱、影響比賽，主辦單位也應能和FISU溝通，當氣溫達一定高溫時，同樣啟動氣候備案。

(旺報)