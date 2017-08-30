控立委收日月光政治獻金 蕭永達判賠30萬定讞
日月光公司K7廠4年前被控偷排廢水汙染後勁溪案，高雄市議員蕭永達召開記者會質疑時任立委的蔡錦隆、江惠貞拿日月光的政治獻金；最高法院認為蕭的言論未經合理查證，今判決他須各賠償蔡、江30萬元，並須在中國時報等四大報刊登道歉啟事確定。
蕭永達於2013年12月24日上午在高雄市楠梓加工出口區，透過媒體發表「立委蔡錦隆、江惠貞本席正式請教他們，2012年立委選舉時，你們拿了日月光集團多少政治獻金」「你們一而再、再而三站在財團這邊」，江與蔡憤而提告並求償要求蕭登報道歉。
刑事部分，蕭永達被依誹謗罪判刑4月、易科罰金定讞；民事部分，高雄高分院認為，蕭發表這些言論時未經合理查證，侵害江、蔡的名譽，判決須各賠償2人30萬元並在中國時報等四大報刊登道歉啟事，案經上訴，最高法院駁回定讞。
至於日月光汙染後勁溪案，一審將廠長蘇炳碩等4人判刑1年4月到1年10月不等徒刑、均獲緩刑，日月光判罰300萬元，二審逆轉改判無罪、免罰，經最高法院撤銷，上周高雄高分院更一審改判蘇炳碩等4人1年4月至1年10月徒刑，均獲緩刑4或5年。全案可上訴。
(中時)
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