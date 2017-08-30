20年前開順風車 曾國城揭要哈林付油錢真相
曾國城（城城）主持《型男大主廚》長達11年，說得一口好菜的他，近期副業發展有成，以「曾拌麵」成功進軍市場，不過城城進演藝圈初期，開傳播公司卻經營不善，經濟壓力龐大，不過曾國城長期扛「小氣王」封號，談到20年前要求搭順風車的庾澄慶（哈林）付油錢一事，曾國城對此也侃侃而談。
城城愛麵成癡，創立的「曾拌麵」成為食品大亨，根據《蘋果日報》報導，曾國城多年前曾因開傳播公司，卻經營不善，經濟壓力龐大的他，每月只剩下3萬元養家，他還透露，自己因信貸不良，曾有7年不能用信用卡。
談到20年前要求搭順風車的庾澄慶付油錢一事，曾國城對此也侃侃而談，表示當時從台中北上回台北，但油表已到底，他緊張到把冷氣關掉，好不容易下交流道，但身上只剩300元，只好要哈林幫忙「當時我覺得大家禮尚往來，沒想到就此被笑。」
(中時電子報)
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