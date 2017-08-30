行動學習秀成果 光華高工獲獎

光華高工投入行動教學成果豐碩，參加教育部行動學習推動計畫推動成效，獲獎頗豐。（林欣儀攝）

光華高工室內空間設計科老師洪紹恆（左）教學融入行動科技，教導學生利用平板獲取各種資訊、設計大樓，獲頒教育部傑出教師獎。（林欣儀攝）

隨著科技進步，行動時代深入校園，平板不再只是玩樂工具！光華高工3年前投入行動教育，成果豐碩，學生們上課人手一「機」，每個科別都融入3C產品，參加教育部舉辦行動學習推動計畫推動成效，分別奪下優良學校、傑出教師及教育為電影優等獎。

「這網站真方便，可以丈量地基耶！」手拿著平板滑來滑去，光華高工的學生們上課埋頭看手機，但其實，他們都在努力學習。室內空間設計科老師洪紹恆表示，本學期課程要求學生以舊校地當地基，規劃出社區大樓模型，學生們透過網路取得相關資訊，讓學習更快速。

資訊科教師指出，在教授技能實作的部分，以往都是老師示範、學生看，但返家後可能會忘了某個部分，現在除了示範，還能將過程錄製影片、放在平台上，學生可利用平板重複學習，加深印象。而在數學科方面，則將每個題目解題過程拍攝影片，放置在大富翁遊戲中的每個格子中，用AR掃過即可放映，學生透過平板在遊戲中學習。

學生林程鐸說，上課老師提出各種問題，以往都要回家才能找出查，現在拿起平板就能查資料，方便學習。學生黃俊軒則說，用平板探索課程內容，提升學習興趣。

每天上學、每個科別都要使用平板，成效獲教育部肯定，除獲頒教育部行動學習優良學校獎，室內空間設計科老師洪紹恆、郭仲肯也獲傑出教師獎，此外，多媒體動畫科、資訊科分別奪下教育為電影優等獎，是獲獎最多的學校。

(中時)