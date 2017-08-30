行動學習秀成果 光華高工獲獎
隨著科技進步，行動時代深入校園，平板不再只是玩樂工具！光華高工3年前投入行動教育，成果豐碩，學生們上課人手一「機」，每個科別都融入3C產品，參加教育部舉辦行動學習推動計畫推動成效，分別奪下優良學校、傑出教師及教育為電影優等獎。
「這網站真方便，可以丈量地基耶！」手拿著平板滑來滑去，光華高工的學生們上課埋頭看手機，但其實，他們都在努力學習。室內空間設計科老師洪紹恆表示，本學期課程要求學生以舊校地當地基，規劃出社區大樓模型，學生們透過網路取得相關資訊，讓學習更快速。
資訊科教師指出，在教授技能實作的部分，以往都是老師示範、學生看，但返家後可能會忘了某個部分，現在除了示範，還能將過程錄製影片、放在平台上，學生可利用平板重複學習，加深印象。而在數學科方面，則將每個題目解題過程拍攝影片，放置在大富翁遊戲中的每個格子中，用AR掃過即可放映，學生透過平板在遊戲中學習。
學生林程鐸說，上課老師提出各種問題，以往都要回家才能找出查，現在拿起平板就能查資料，方便學習。學生黃俊軒則說，用平板探索課程內容，提升學習興趣。
每天上學、每個科別都要使用平板，成效獲教育部肯定，除獲頒教育部行動學習優良學校獎，室內空間設計科老師洪紹恆、郭仲肯也獲傑出教師獎，此外，多媒體動畫科、資訊科分別奪下教育為電影優等獎，是獲獎最多的學校。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。