惡劣!駕駛高速撞飛女騎士 負傷攔小黃肇逃

太惡劣！高雄市30日清晨傳出車禍肇逃意外，一輛白色小客車在行經三多三路與仁愛三街口時，高速衝撞前方機車，女騎士遭撞飛後倒地不起，肇事車輛則左偏撞上路旁消防栓後才停下，車頭嚴重毀損。離譜的是，肇事車主竟不顧女騎士安危，負傷攔計程車，棄車逃逸。目擊者表示：「看到我走過來就跑了。」無辜女騎士傷勢嚴重，緊急送醫搶救。

惡劣!駕駛高速撞飛女騎士 負傷攔小黃肇逃

現場環境顯示，肇事車輛的駕駛座位上遺留大量血跡，判斷肇事駕駛也受傷。警方透過隨身物品確認傷者身分並連繫家屬，經了解，遭撞女騎士是好樂迪KTV的資深員工。警方也表示將調閱監視器，通知車主並釐清案情。

(中天)