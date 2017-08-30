世大運阿根廷選手 公館偷耳機遭逮捕

世大運阿根廷水球選手傳出偷竊高價耳機，遭警循線逮捕。（陳鴻偉翻攝）

22歲阿根廷水球選手盧卡斯（Lucas），前天在賽事結束後，前往公館汀洲路某賣場閒逛時，趁店員不注意，偷取1副價值3100多元的「骷髏糖」藍芽耳機，接著轉身離去。

店家稍後發現遭竊，調閱監視器報警處理，警方經循線比對，昨才查知竊賊竟是世大運選手，經報請檢察官指揮後，前往林口世大運選手村找人，盧卡斯見事跡敗露，當場承認行竊，被依竊盜罪送辦。

由於擔心影響世大運，檢警偵辦此案異常低調，盧卡斯進北檢時特別繞路，再由檢察官杜慧玲複訊，盧卡斯昨晚間11時許才交保回到選手村。

(中時)