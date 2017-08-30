呼籲政治勿干預國文課綱 作家白先勇及詩人余光中加入連署

聞名華人世界的作家白先勇。 (資料照片)

針對高中國文科文言、白話比例以及選文爭議，日前6名中研院院士發動連署，近日來仍不斷有國內外知名文學研究者、教授以及作家加入 ，截至今日已有1萬5113人加入連署，而聞名華人世界的作家白先勇及詩人余光中等人，也加入連署，共同謹慎審議課綱，共同捍衛課綱修正不淪為意識形態的工具。

據「國語文是我們屋宇」臉書指出，已經投入連署的文學大家包含白先勇、余光中，同時還包含作家簡媜、司馬中原、黃錦樹、蕭蕭、焦桐以及詩人陳啟佑（渡也）等人，支持專業審定國文課綱。

(旺報)