台彩千萬及億元兩位頭獎未兌領 本月將充公

台彩表示，若在6月有宜蘭縣礁溪鄉買今彩539以及新北市板橋區莒光路買大樂透的彩迷記得有空時翻翻家裡的抽屜或衣櫃，再兌一下號碼，說不定就是千萬元和億元得獎者。

台彩表示，端午加碼期間(6月5日開出)於宜蘭縣礁溪鄉中山路一段215號「你該得投注站」開出的今彩539加碼頭獎1,000萬元，以及6月27日於新北市板橋區莒光路3號1樓「珠寶彩券行」開出的大樂透1.745億元，目前皆無人出面領取，中獎人盡速完成領獎程序，如逾開獎日後3個月的兌獎期限，前者在9月5日，後者在9月27日，獎金將全數充公，千萬不要讓到手的大獎飛了！

(工商)