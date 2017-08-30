台灣人新墨西哥州車禍1死4傷 駐美代表處動員協助

台灣民眾在美國新墨西哥州出車禍造成1死4傷，外交部接獲通知後指示洛杉磯和休士頓台北經文處展開跨州救援。

美國媒體報導，這起車禍發生在美西時間28日凌晨，這輛廂型車是亞利桑那州返回德州途中，在羅茲堡（Lordsburg）附近為閃避野兔失控翻覆，撞上分隔島，車上5人1死、1重傷，3輕傷。死亡和重傷者均未繫安全帶。

駐洛杉磯台北辦事處表示，該處在接獲訊息後隨即派人與新墨西哥州警方聯繫，通知傷亡者在台家屬赴美。由於這起車禍發生地點在位於亞利桑納州與新墨西哥州交界的偏遠地區，洛杉磯辦事處接獲電話後、也即刻請駐休士頓辦事處協助援救。外交部並立即協助家屬辦理赴美手續。

此次車禍5名台灣人皆為男性，是台商派遣到美國德州艾爾帕索（El Paso）受訓員工，趁假日相偕到亞利桑那州鳳凰城出遊，不幸出事。

駐洛杉磯台北辦事處告訴本報，迄至美西時間晚間9 時，3 名輕傷者，兩人已為服務台商公司接回艾爾帕索，一人目前則仍在艾爾帕索醫院內進行觀察，預定1-2 天可出院。

另一名重傷者，經直升機送往亞利桑那醫院急救後，目前狀況穩定。

至於不幸罹難者的遺體，暫放在新墨西哥州，其家屬包括雙親、弟弟和叔叔5人已在美西時間29日晚間抵達，處理後事；罹難者篤信佛教，在加州有親人，洛杉磯辦事處已請當地慈濟人予以協助。

休士頓台北辦事處則指出，接獲洛處轉來的訊息後，得知有一名輕傷傷患送抵德州艾爾帕索醫院，在德州風災休士頓對外交通中斷下，已先聯絡艾爾帕索台商會長廖啟宏協助處理。

(中時)