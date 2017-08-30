國發院土地案 元利批黨產會理由薄弱

針對不當黨產處理委員會調查報告認為，元利建設以不相當對價取得國發院土地，元利建設委任律師薛欽峰今（30）日在國發院二次聽證會上指出，黨產會提出的兩點理由過於薄弱，違反一般經驗法則與法院判決；他強調，元利建設非以不相當對價、非無正當理由取得國發院土地。

黨產會調查報告指出，元利建設當年以每坪26.5萬元的價格，自國民黨取得國發院約1萬4437坪土地，然而該地當時每坪價值約40萬元；最後交易價格與市價落差約20.4億元，明顯不相當對價。

薛欽峰表示，黨產會僅因「國民黨內部估價報告建地每坪40萬元」，以及「交易價金只能認列國民黨實際收到款項」兩項理由，就認為元利建設以不相當對價取得國發院土地，這樣的理由太薄弱。

他指出，同時間、同地區「住宅」熟成地，實際標脫價格每坪33萬元，台銀招標前委託中華不動產，估價每坪約27.5萬元，市價行情絕非40萬元；國發院土地案簽約時成本47.7億元，換算每坪單價約33萬元，未偏離市場行情。

以及，都市計畫變更回饋項目額外增加11.2億元，記存增值稅實際稅單金額11.8億元，都是額外增加費用，每坪成本為46萬元。

薛欽峰強調，最高行政法院判決認為土地增值稅是交易成本，當然是取得對價；買賣雙方可就尚未課徵、記存的土地增值稅，約定如何負擔，並自買賣價金減扣。

他也說，估價報告僅供參考並非市場交易依據，法院拍賣結果時常和估價報告有差距；更進一步舉例，若一拍流標，二拍價格將打8折，再流標三拍價格再打8折，到了特拍再9折，最終底價將剩原價57%。

(中時)