林志祥與多女爆婚外情 傳「廣播界林志玲」也捲入
統一獅球員林志祥被週刊爆出婚外情，與四名女子的鹹濕對話和不雅照紛紛外流，據悉對象含包括一名C咖女星，不過現在傳出有第五名女子遭捲入，而這名女子就是有 「廣播界林志玲」之稱的電台DJ圓圓。
知名電台主持人圓圓，因為個性開朗樂觀，可說擁有不少死忠粉絲支持，細數圓圓歷年緋聞史，除了曾與「台灣水電工」親暱互動，兩人被傳出有過一段情，此外12年前更爆出夜會統一獅捕手高志綱，這也讓高志綱大動作澄清，最新緋聞對象則是兩年前的養樂多小開，至於現在被爆捲入桃色風波，《自由時報》記者致電求證時，則被掛電話拒絕受訪，似乎有意與林志祥做切割。
(中時電子報)
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