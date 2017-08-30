世大運今晚閉幕 FISU主席讚：完全的成功

國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛（Oleg Matytsin）。（報系資料照 黃世麒攝）

歷時12天，台北世大運今晚閉幕，國際大學運動總會（FISU）會長Oleg Matytsin今早表示，2周之前才開始這次賽事，當時很夢想能夠成功，而現在他從FISU的角度可以說，台北世大運是「完全的成功」，場館、環境、選手狀況以及觀眾的熱情，都是他們看過最好的賽事之一。

不過，媒體也詢問我國滑輪溜冰選手陳映竹在500公尺爭先賽中，雖然破世界紀錄，卻因計時計分採用手動，因此不列入記錄。對此FISU秘書長Eric Saintrond表示，選手一開始就知道採用手動，若破紀錄不會被採計，這是不能打破的規定；而計時計分系統是組委會的責任，應該檢討系統供應商。

世大運執行長蘇麗瓊對此則表示，等收到FISU官方報告後，會追究責任，目前還不能下定論。

但她也感性地說，從8月19日陳金鋒用全壘打點燃聖火、宣告賽事揭幕，再過10小時聖火將要熄滅了，很感謝運動員用最大的力量，竭盡所能表現，感謝裁判用公正態度讓比賽進行，感謝工作人員、志工不分晝夜工作，也感謝FISU給予台北承辦機會；當然也要感謝台灣各縣市民眾打破過去不愛買票入場觀賽的慣例，進場替選手加油。

(中時)