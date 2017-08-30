小英世大運狂貼文 洪孟楷：沾光第一

蔡英文臉書29日貼出「831台灣英雄大遊行」訊息。（取自蔡英文臉書）

台北世大運期間，看起來不怎麼愛運動的蔡英文總統，突然也成了運動迷，臉書狂貼14篇貼文；然而在世大運開幕前兩個月，卻只有1則世大運相關轉發。14:1的懸殊比例，讓國民黨文傳會副主委洪孟楷忍不住酸說，如果在棒球場上，蔡總統已經被7局提前結束比賽扣倒了！

本屆台北世大運，中華健兒們表現超乎想像，摘下破紀錄的26金，也激勵國人士氣。總統蔡英文也突然變身「運動迷」，從19日開幕以來，臉書狂貼14篇世大運貼文。

昨晚蔡英文臉書貼出「831台灣英雄大遊行」，為世大運台灣英雄喝采的訊息，然而網友卻不買帳。PTT【黑特版】有網友發文表示：「蔡英文這陣子什麼都沒做 整體在房間裡看轉播 然後一直在臉書發文替選手加油 替選手開心 難怪被批評成為體育播報員」。

更說「蔡英文在世大運熱鬧的期間偷渡前瞻 隱藏電力供應問題 現在又要舉辦『台灣英雄大遊行』 蔡英文還要在總統府表揚世大運選手 一切的沾光 一切的割稻尾」。

洪孟楷則在臉書指出：「貼文14則：1則貼文，這不叫沾光、什麼才是沾光？」，總統蔡英文從819世大運至今，臉書上每天發文，截至目前共有14篇貼文，對比開幕前兩個月來只有區區一則關於世大運的轉發。14:1，如果在棒球場上，蔡總統您已經被七局提前結束比賽扣倒了！

洪孟楷認為，身為一國總統，應當統御管理的事很多，但這兩個禮拜當全國為了運動好手表現喝采時，媒體都大幅報導同時，實在不需要總統還來沾光，同時間的台灣，剛經過缺電危機、正遭遇毒雞蛋事件、還有前瞻計畫執政黨蠻橫闖關，總統自我矮化成晚間運動主播，那真正關乎民眾的大事誰要處理？

再者，如果之前訓練時，蔡總統也能稍加關心滑輪、排球、籃球、田徑、桌球、網球等，而非在拿牌後大肆喝采，絕對會讓選手們心裡更加溫暖！

洪孟楷說，任何領域都有台灣之光，而最不缺的就是政客關愛的眼神！現在的總統，與其想怎樣錦上添花與選手們一起在媒體面前露臉，不如思考兩年後在拿坡里的世大運，中華隊是否還能有如此好的表現，這才是關鍵！

(中時電子報)