德州災情慘 長榮再取消9／1班機

美國德州因哈維颶風侵襲災情慘重，休士頓機場雖宣布當地時間31日中午12時後恢復航班起降，但由於機場運能受限，僅先恢復國內航線營運，且機場連外道路嚴重積水中斷，長榮航空已宣布取消8月30日、31日及9月1日往返休士頓BR52/BR51航班。長榮表示，最新航班異動訊息請至長榮航空網站或利用EVA Mobile APP查詢。

(中時)