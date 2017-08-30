立院24小時不斷電表決大戰 北市突勞檢

立法院持續進行24小時不斷電表決大戰，台北市勞動檢查處人員30日前往立法院進行勞動檢查。（劉宗龍攝）

立法院持續進行24小時不斷電表決大戰，台北市勞動檢查處人員30日前往立法院進行勞動檢查，獲知消息的國民黨立委李彥秀（右二）與台北市議員李新（右）等人到場了解勞檢問題。（劉宗龍攝）

立法院持續進行24小時不斷電表決大戰，台北市勞動檢查處人員30日前往立法院進行勞動檢查，獲知消息的國民黨立委李彥秀與台北市議員李新（右三）等人到場了解勞檢問題。（劉宗龍攝）

立法院持續進行24小時不斷電表決大戰，台北市勞動檢查處人員30日前往立法院進行勞動檢查，獲知消息的國民黨立委李彥秀與台北市議員李新（右三）等人到場了解勞檢問題。（劉宗龍攝）

立法院持續進行24小時不斷電表決大戰，台北市勞動檢查處人員30日前往立法院進行勞動檢查，獲知消息的國民黨立委李彥秀與台北市議員李新等人到場了解勞檢問題。

(中時)