收吳奇隆手寫情詩 劉詩詩笑得甜翻

收吳奇隆手寫情詩，劉詩詩笑到甜翻。（圖／取材自劉詩詩微博、鳳凰網娛樂）

「隆詩」夫妻吳奇隆、劉詩詩2015年登記結婚，去年3月在峇里舉行世紀婚禮，小倆口幸福恩愛，儘管彼此忙碌事業、拍戲，仍把握空檔探班，還不時被網友捕獲私下甜蜜瞬間，而日前遠赴義大利工作的劉詩詩，收到吳奇隆手寫情詩，劉詩詩更是笑得甜翻。

劉詩詩日前遠赴義大利南端的卡布里島拍攝微電影，劉詩詩在海島上享受夏日風情，美景搭配飄仙氣的劉詩詩，畫面唯美、浪漫，影片中她收到署名「W」先生的五首情詩，而這位「W」先生正是老公吳奇隆親筆寫下，分別有「愛即人生，或酸或甜」、「蔚藍島嶼，時光不朽，我在這裡」，劉詩詩收到後笑得甜翻，「隆詩」另類放閃，幸福模樣羨煞眾人。

(中時電子報)