北市福興路少年遭斷掌 警逮3嫌

北市福興路昨晚發生少年械鬥，血跡斑斑。（陳鴻偉翻攝）

北市福興路某公寓昨晚8時許發生械鬥砍殺，19歲林姓少年混亂中，遭對方持西瓜刀砍斷左手掌，文山二警方火速追查，3小時後逮捕逞凶的蔡姓、王姓等，蔡供稱是和林爭風吃醋，才會相約談判，警方訊後已將3嫌移送少年法庭審理。

警方指出，林姓少年疑因感情糾紛，昨晚8時與情敵約在福興路里民活動中心前談判，林當時有3名友人陪同，對方則開車前來，但車內3人一下車就分持棍棒、西瓜刀，瘋狂朝林砍殺，林抵擋時包括背部、頭部及手臂都被砍傷，左手掌則被砍斷，現場血跡斑斑，3名惡少逞凶後則是驅車離去。

警方先將林的3名友人帶回派出所訊問，另調閱監視器，3小時後逮捕蔡姓少年等3人，全案依殺人未遂罪移送少年法庭偵辦中。

(中時)