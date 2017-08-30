浮報助理費!？民進黨南市議員陸美祈服務處及住處被搜索

台南地檢署今天指揮調查人員同步搜索民進黨台南市議員陸美祈的德昌街服務處、崇德12街住處及一名助理住處，除查扣相關資料外，也召回休假中的助理帶回偵訊。據了解，檢調疑似追查議員浮報助理費案件，但因事涉敏感，相關人員均拒絕透露案情內容。

目前與議長賴美惠正在宜蘭考察的陸美祈則表示，並沒有接獲任何訊息，不方便表示意見。

(中時)