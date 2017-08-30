世大運迴響》系列一田徑雙金驚喜 鄭兆村亞洲紀錄看到希望

鄭兆村在標槍項目擲出91.36公尺亞洲新紀錄，讓台灣田徑界看到2020東京奧運站上頒獎台的希望。（季志翔／資料照）

為期12天的台北世大運將在30日畫下句點，中華隊繳出史無前例的26金、34銀、30銅的絕佳成績單，當中有選辦項目滑輪溜冰10金奇蹟，更有羽球五金行與網球四金，但田徑雙金讓國人驚奇，標槍鄭兆村石破天驚擲出新亞洲紀錄，同時也看到2020東京奧運站上頒獎台上的希望。

此次世大運中華田徑隊勇奪2金、2銀、4銅，楊俊瀚率先在男子100公尺以10秒22摘金，成為台灣田壇第一位在世界賽奪冠的男子選手，緊接著鄭兆村在德國選手霍夫曼與隊友黃士峰的同場激勵較勁中擲出91.36公尺，寫下亞洲第一位擲破90公尺以上紀錄的選手，這個成績在去年里約奧運足以拿到金牌。

除了楊俊瀚與鄭兆村的雙金，男子400公尺跨欄陳傑與男子110公尺跨欄陳奎儒也先後搶下銀牌，男子400公尺接力賽、男子跳高向俊賢、標槍黃士峰與女子團體半程馬拉松分別得銅。

過去在國際綜合賽會總是一牌難求的田徑項目，竟在本屆世大運一舉貢獻8面獎牌，當中還兩面貨真價實的金牌，讓田徑人個個抬頭挺胸，臉上洋溢著燦爛笑容。

但這兩面金牌背後的意義為何鮮少人知道，目前檯面上這批奪牌好手都是中華田協自2011年推動潛力新秀移地訓練培育出來的成果，這些年來兩岸交流從不間斷，大陸教練不藏私的指導與傳授，加上歐洲與美洲的專業訓練，選手們成長飛快。

台灣過去在奧運田徑殿堂站上頒獎台的僅有1960年羅馬「十項鐵人」楊傳廣銀牌，以及1968年墨西哥「飛越羚羊」女子80公尺銅牌，至今已過半個世紀，台灣健兒別說拿到前三，就連闖進決賽圈都不容易。

如今希望曙光照耀在世大運台北田徑場上，放眼3年後東京奧運，標槍雙俠鄭兆村、黃士峰、楊俊瀚、向俊賢、陳奎儒與男子400公尺接力都有機會代表台灣出征，但進入決賽的希望只有標槍雙雄。

期盼中華田協提出短中長三階段計畫，短期2018印尼亞運，中期2019世錦賽，最終目標就是東京奧運，打造出一支台灣田徑大軍，終結52年奧運無牌紀錄。

(中時電子報)