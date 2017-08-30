芬普尼風暴影響 雞蛋產地價重挫5元

此次農委會檢驗全台1451場蛋雞場所產雞蛋的芬普尼殘留量，結果共有45地不合格，殘留最高竟達到153ppb，超過歐盟標準30倍，此風暴也引起消費者信心大跌，並反映在蛋價上，最新的雞蛋產地價格來到每台斤20.5元，重挫高達5元。

農委會及食藥署組成的跨部會小組，持續處理驗出芬普尼殘留超標的雞蛋，針對檢驗結果不合格之蛋雞場，會同地方政府追查下游銷售通路及數量，至昨(29日)，下游通路計封存97萬9130顆蛋，另畜牧場計封存58萬0310顆蛋。

農委會表示，各界關心雞蛋價格波動情形，經洽詢相關產銷團體，本次事件雖有影響消費信心，雞蛋產地價格波動幅度約每台斤3至5元，但隨著開學在即，消費需求增加，蛋價可望逐漸回穩。

(中時)