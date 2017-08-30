歷經13年探索 卡西尼號墜毀前傳回土星清晰照
據美國航太雜誌（Air Space mag）報導，從2004年進入軌道起，已於太陽系航行探索13年的卡西尼－惠更斯號無人太空船（Cassini–Huygens），在即將力竭墜毀前夕，拍下土星（Saturn）和被視為可能有生物的土衛六（Titan）上最清晰照片，回傳給美國航太總署（NASA）總部，讓世人與科學家們能更清楚地看見這個行星和衛星的樣貌。包含神秘的土星外環結構、其北極的近距離照片，以及土衛六的碳氫化合物湖泊，都讓科學家們感到非常興奮。
由美國航太總署打造、於2004年開始於太空探索的卡西尼號，是第四艘前往土星的太空探測船，也是目前唯一持續飛行的土星探測船。2004年抵達土星後，一度進行分離，讓惠更斯號於2005年降落在俗稱「泰坦」的土衛六地表上，不僅完成有史以來第一次在外太陽系的天體上著陸，更將許多珍貴的資料數據傳回總部。分離後的卡西尼號持續對土星進行探測研究，並從去年開始，駛入土星環的內圈，每7天繞行土星一次，持續深入過去從未探索過的區域。
但隨著燃料耗損，已航行13年的卡西尼號也逐漸面臨墜毀的命運，美國航太總署已經決定，將於9月14日晚間，讓這個太空老兵正式進入土星大氣層墜毀，並將傳回它最後一批土星照片，完成他最終的一項任務。
(中時電子報)
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