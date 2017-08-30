美網》費德勒意外苦戰 險勝美19歲新星
(12:50更新 美網女單去年冠軍首輪爆冷出局)「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，今在美網歷經五盤大戰，以4比6、6比2、6比1、1比6、6比4，險勝19歲小將蒂亞佛，「費爸」成功闖入第二輪。另去年美網女單冠軍、德國好手可貝兒，今爆冷不敵19歲「日本小威」大坂直美，首輪就淘汰。
蒂亞佛(Frances Tiafoe)是美國網球新希望，賽事轉播球評指出，蒂亞佛雖然不敵費德勒，但一戰成名，他的速度、爆發力驚人，只是欠缺經驗，未來值得期待。36歲的費德勒今年已摘下澳網和溫網冠軍，他曾五度稱霸美網。
世界第6可貝兒(Angelique Kerber)，今年力拚衛冕美網，沒想到以3比6、1比6，僅64分鐘直落二慘敗給大坂直美。世界第45的大坂直美，父親是海地人、母親是日本人，她從小在美國長大。可貝兒賽後說：「大坂直美進攻能力很好，發球也非常出色，我肯定她會有一個美好的未來。」
(中時電子報)
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