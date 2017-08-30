服務20萬人 慈濟世大運服務站圓滿落幕

慈濟在19天的志工服務中，共服務20萬4717人。（慈濟基金會提供）

2017年台北世大運將在日閉幕，慈濟基金會承擔世大運賽事接引及服務的「熊蓋讚服務站」，也在昨日晚上8時圓滿完成服務，此次慈濟共計認養29個捷運站、2個火車站，在19天的志工服務中，共服務20萬4717人，服務的外國選手及國外旅客共計有74國，以及港、澳地區選手。

慈濟表示，世大運「熊蓋讚服務站」，除一般宣導與服務外，也協助幫許多選手及家屬帶路的服務，例如獲得到百米金牌、被稱為台灣最速男的選手楊俊翰的家人，日前特地從花蓮來台北為楊俊翰加油，29日早上返花蓮前，在松山車站的「熊蓋讚服務站」慈濟志工見他們似乎不認得路，主動前往了解，並扶著87歲阿公搭手扶梯，當志工知道他們是台灣選手的家人，志工馬上就跟阿公、阿嬤說：「你們的孫子熊蓋讚。」

慈濟表示，接引外國選手及旅客詢問度最高的是賽事舉辦地點、舉辦時間、比賽國別、交通指引等賽事諮詢外，非賽事問題詢問最多的是台灣的美食、旅遊景點外，也希望能獲得服務站提供的結緣品與紀念品，其中由大愛感恩科技製作的「熊蓋讚摺扇」在賽事宣導期間共發出超過10萬份以上，跟國內關心賽事的民眾及外國旅客與外國選手結緣。

(中時)