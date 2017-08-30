台北世大運總結記者會 郭婞淳受矚目

台北世大運30日舉行總結記者會，本屆唯一破世界紀錄的台灣舉重選手郭婞淳（左）與德國運動標槍選手Andreas Hofmann（右）均出席分享本次賽會的比賽心得，兩人懸殊的身高差距，特別受到矚目。（鄭任南攝）

臺北世大運執行長蘇麗瓊（左）與 FISU會長 Oleg Matytsin均出席，回答相關的問題。（鄭任南攝）

台灣舉重選手郭婞淳也出席，分享在家比賽的心情。（鄭任南攝）

FISU會長 Oleg Matytsin （右）也趁機向郭婞淳（左）恭賀破紀錄。（鄭任南攝）

臺北世大運執行長蘇麗瓊（左）也藉機致贈Andreas Hofmann（左）許多的紀念品，讓Hofmann直呼台灣人真的太熱情了。（鄭任南攝）

會後郭婞淳受到採訪媒體的包圍要求簽名，一時成了簽名會。（鄭任南攝）

台北世大運30日召開總結記者會，台北世大運執行長蘇麗瓊與 FISU會長 Oleg Matytsin分別說明了本屆世大運台北努力的成果與運動員超越以往歷屆世大運的表現。出席的運動員郭婞淳與德國標槍選手Andreas Hofmann 更是受到媒體的注目。

(中時)