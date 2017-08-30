鹿港木材工廠烈焰燒毀200坪

鹿港一家木材工廠火警，濃煙遮天蔽日。（吳敏菁翻攝）

鹿港一家木材工廠燒毀近一半。（吳敏菁翻攝）

鹿港一家木材工廠燒毀近一半。（吳敏菁翻攝）

鹿港鎮山崙里山寮巷木材工廠，今(30日)上午8時27分火警，由於工廠內都堆置易燃木製品，火勢一發不可收拾，霎時烈焰沖天，濃煙遮蔽鹿港半邊天，彰化縣消防局第三大消防隊共出動18部消防車、救護車1部前往搶救，無人員傷亡，10時17分火勢控制，11時整火勢熄滅。

消防局初步了解，木材工廠位在稻田中，為鐵皮加蓋，工廠回收廢棄家具再製作，起火點在工廠內部機房，大火燒毀約200坪，工廠近一半全毀。起火肇事原因和損失還待進一步調查釐清。

(中時)