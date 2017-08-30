日本9／2起對中國產PET材料徵反傾銷稅

日本內閣8月29日做出決定，自9月2日起對用於塑膠寶特瓶（PET瓶）等的中國產化學材料徵收臨時性反傾銷關稅。臨時徵收的期限為4個月，稅率將由目前的0%最高升至53%。

日方今後將繼續進行調查，預計最早在2017年內決定是否正式徵收最長5年的反傾銷關稅。

(旺報)