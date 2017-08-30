涂醒哲親赴法庭 控前衛生局長黃維民誹謗
嘉義市長涂醒哲控告前衛生局長黃維民誹謗案，今(30日)檢察官開庭，涂醒哲親自出庭，偵查庭約30分鐘結束，涂醒哲面對媒體詢問以「偵查不公開」回應，涂的委任律師曾錦源透露私下曾透過管道釋出善意，迄未獲黃的積極回應。
前嘉義市衛生局長黃維民因不滿「被涂醒哲離職」，認為「未受尊重，沒有尊嚴」，且指稱他到「中國大陸賺人民幣而累倒」，而在市府內部line群組發文，指涉涂醒哲於衛生局採購九價疫苗標案中有「特殊指示」等8大施政罪狀。
雙方你來我往，昔日選戰的革命情感灰飛煙滅，黃維民於7月31日正式「被免職」，回任中正大學教職，涂醒哲於本月2日委託市府祕書長賴明煌到地檢署控告黃維民涉嫌誹謗罪。
檢方今天上午11時開偵查庭，涂醒哲由委任律師曾錦源陪同出庭，庭訊約半小時結束，他以「偵查不公開」回應媒體詢問，隨即離開。
曾錦源透露，畢竟涂市長與黃先生曾是市府團隊的同事，基於為雙方都好的考量，這段期間私下曾透過管道希望與黃先生碰面，但迄今未獲得積極的回應。
(中時)
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