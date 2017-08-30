吳宗憲鬆口分享Ma媽遺願 Makiyo心酸噴淚

聽聞憲哥轉述Ma媽媽的話後，Makiyo忍不住當場落淚。（圖／中天提供）

吳宗憲分享Ma媽媽遺願。（圖／中天提供）

辛龍先前被傳中樂透，走在路上都有人要借錢。（圖／中天提供）

近來因花費問題頻躍上新聞版面的Makiyo，近日現身錄《小明星大跟班》，主持人吳宗憲（憲哥）透露Makiyo媽媽生前曾與他通過電話，他轉述Ma媽的話說：「我最擔心Makiyo不會講話，然後經常說出來的話又得到更多的誤解跟傷害。」並請憲哥有機會要多照顧她，讓Makiyo聽聞後忍不住當場落淚，而憲哥回想起來很心酸，也不忘幫Makiyo緩頰：「一個女孩是能多壞？」

《小明星大跟班》明(8/31)播出主題「為自己形象所苦的藝人！別再貼我這個標籤了！」，邀來Makiyo、曹西平等藝人，其中Makiyo因5年酒醉痛毆計程車司機影響演藝生涯，隨後更經歷喪母之痛，接二連三的打擊讓她心情盪到谷底，憲哥看到她願意上節目面對問題，感到非常開心，卻不忘搞笑本性：「妳的問題已經增加到16倍了！」讓Makiyo哭笑不得。

Makiyo重返螢光幕，話題仍不斷，也被網友貼上生活白癡、拜金、社會事件主角等標籤，對此她趁機一一澄清真相，像是夏天在戶外穿羽絨衣瘦10公斤的新聞，她表示是因為媽媽先前灌輸她出門要帶外套的觀念，但也不忘自嘲：「笨到這種地步，兩個禮拜之後才發現應該是中暑！」眾人聽聞驚訝不已，

最後Makiyo表示：「很對不起大家，很抱歉，那時候很常被罵浪費社會資源…真的也很抱歉對方的家屬，讓很多很多人困擾是我最痛苦的事情…。」憲哥提議Makiyo既然自己現在生活很辛苦，可以搬去與曹西平住，結果馬上遭到曹西平拒絕，「不行！我還要幫她丟垃圾、洗衣服！」讓來賓笑翻。

而辛龍因被憲哥無意間爆出是大樂透得主，讓他一夕間成為媒體新寵兒，呂文婉針對此新聞感到非常驚訝，認為辛龍已經不紅很久了，直言：「以傳媒角度你已經銷聲匿跡很久了。」憲哥聽聞誇讚：「妳講出我們好想講出的話！」而辛龍則逗趣分享前陣子天天接到200多通電話借錢，連走在路上也會有人來借錢，使他只好喬裝，對此十分困擾。

本集精彩內容於中天綜合台CH36頻道明(8/31)晚間10點《小明星大跟班》播出。

(中時電子報)