廣西某大學新生騎車4300公里到黑龍江報到

廣西貴港的林錦民，今年考上黑龍江齊齊哈爾醫學院成為大學新鮮人。8月1日，他騎上山地車從家鄉向學校出發，騎行4300多公里，途徑11個省市。22天後他終於到達學校。

林錦民表示，此舉就想磨礪自己執着、不畏艱險的精神，如果時間允許，他還想再騎一次。

(旺報)