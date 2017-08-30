在日失聯陸女教師遺體身份確認
中國駐札幌總領事館8月30日發布消息，在日本北海道海灘發現的遺體，經DNA鑒定確認就是福建失聯女教師危秋潔，死因為溺水，領事館已向失聯中國公民家屬通報上述情況。
據悉，現年26歲的福建籍女教師危秋潔，於7月18日前往日本遊玩，預計7月25日回國，但卻未返家並與家屬失去聯繫，家屬向大陸警方報案要求日方協尋。8月27日，日本媒體報導，有漁民在日本北海道釧路市海邊發現一具女性遺體，疑似在日本失蹤的福建女教師危秋潔。警方調查後發現，死者身高160公分左右，身穿白色襯衫及白色運動鞋等，估計死亡時間已經超過一個月，身上有傷痕。危秋潔弟弟表示，目前，日本警方正在對其做DNA鑒定。
29日，日本媒體首度公開危秋潔留在旅館的告別信內容：「活了27年，再也堅持不下去了。如果我不在了，請不要悲傷。我會變成星星守護大家。我發自內心地愛著大家。」
(旺報)
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