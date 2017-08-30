週刊爆已婚還劈四女!職棒球星陷桃色糾紛

統一獅明星二壘手林志祥驚傳桃色糾紛！週刊爆料目前育有一子的他，竟與多位女子傳鹹濕對話與私處裸照，疑似婚外情劈腿四女，其中還包含C咖女藝人及女球迷。對此，經紀人急撇清，並說一切都是婚前的事，太太都知情。

週刊爆已婚還劈四女!職棒球星陷桃色糾紛

林志祥不僅是統一獅的明星球員，他的身影也出現在新台幣500元鈔票上，在少棒時期就備受關注。週刊爆料，一名女子PO出和林志祥的對話，上頭不只寫出兩人有親密互動，甚至還發生關係，更點名還有其他球迷、C咖藝人和知名DJ，都是他的地下女友。遭到點名的知名DJ陳怡吟，外號叫圓圓，但她表示本來就認識很多球星，劈腿一事應該問男方。

對於傳出桃色風波，林志祥急撇清，這些女性友人，都是他在婚前就認識，老婆也知情。球團也發聲明，會進行調查，並視情節輕重做出懲處。

(中天)