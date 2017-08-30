國發院案 元利強調法律應保護人民權益 免除政治操作

國發院案遭不當黨產處理委員會質疑，元利公司提四大理由強調，法律應保護交易安全、人民權利，為免政治操作，模糊事實真相，讓交易人淪為無辜受害者。

不當黨產處理委員會調查報告認為國發院交易案，恐有不相當對價取得，主要有二點理由，分別是國民黨內部估價報告建地每坪 40 萬元，及交易價金只能認列國民黨實際收到款項。

但元利指出，上述理由顯然過於薄弱，違反一般經驗法則及法院判決，首先同時間、同地區「住宅」熟成地，「實際標脫價格」每坪 33 萬，台灣銀行「招標前」委託中華不動產「估價每坪 27.5 萬元」，市場行情絕對「不是 40 萬元」；此外， 最高行政法院判決也認定，土地增值稅是「交易成本」，當然是取得對價。

元利指出，最高法院判決認為，買賣雙方可以就尚未課徵、記存土地增值稅，約定如何負擔、並「自買賣價金扣減」，符合公平原則。

元利強調，為配合永建國小擴建校地公益需求，台北市政府公展變更都市計畫，國民黨公告土地標售。元利為業務拓展與成就公益而進行評估投標，信賴地政機關土地登記謄本，明確記載前手取得方式皆是「買賣」，確認並非「日產」、「撥用」或以「軍事會議決議」移轉，理由正當。經過公開標售程序，並無任何惡意存在，所有交易相關文件均可受社會公評及檢驗。

面對不當黨產處理委員會不斷質疑，取得成本偏低，元利強調，每坪成本平均 46 萬元，並無不當對價問題，因為投標是參考同時間同地區相隔 100 公尺台銀公開標售案， 且在都市計畫變更後，回饋項目額外增加 11.2 億，記存增值稅實際稅單金額為 11.8 億，均為額外增加費用，換算每坪成本平均為 46 萬元。

元利強調，公司權利應受國家法律保障。12年來元利選擇沉默，是因始終相信台灣是民主法治國家，元利於動機、於過程、於法律均已全盤接受司法機關檢驗，交易過程更是依據相關行政程序依法辦理，倘若地政登記文書、司法三審判決確定均無法信賴，則無異斲傷信賴國家行政權與司法權甚鉅。

(中時)