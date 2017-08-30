南海找潛艇利器 中國水下探測技術新突破

中國海軍潛艇。

近來中國在海上的動作頻頻，日前才宣布將在印度洋大規模演習，讓外界看到中國海軍逐漸邁向海上強權的決心，尤其是中國研究出精確的磁力傳感器技術讓西方世界極為不安，像是英美無線電技術專家就認為，中國這技術可以讓發現美國海軍靜音潛艇不再成為難題，更可能因此讓北約潛艇在面對中國時產生巨大損失，並可以在南海提供中國海軍的優勢。

據俄國《自由媒體》（Svobodnaya Pressa）網站報導，中國打造了可以「吞噬北約潛艇的怪獸」，中國科學院研製的新型磁力儀的基礎是使用超導量子干涉儀(SQUID)，利用了量子力學原理，可在數公里外捕捉到極為微弱的磁場，記錄外部磁場影響下電子干涉情況的改變。

不過將SQUID用於偵測潛艇的技術十分複雜，這種敏感的儀器在實際使用中會迅速陷入背景磁力噪聲之中，因為它會測到由太陽風暴引發的大量微弱地球磁場波動，據傳中國學者近期建構出了一整片SQUID磁力儀陣列並開發出一套算法，可以比較各個磁力儀數據、過濾無相關訊息並確定出潛艇位置。

中國將用此技術打造類似美國的「水下聲波監聽系統」(SOSUS)的水下反潛網絡，這將掀起潛艇革命，在即便潛艇關閉發動機及所有設備，不發出任何聲因的情況下，還是會被基於SQUID技術的超敏感磁力儀網絡發現，使企圖以降低噪音隱形的潛艇也無所遁形，提供中國在南海的優勢。

雖然目前專家們對此技術應用的看法不一，但澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）主任福爾利（Cathy Foley ）認為，中國在SQUID偵測潛艇方面的技術率先取得了成功。

相較於美國於1950年代構建了的大型近岸反潛警戒體系的「水下聲波監聽系統」(SOSUS)，由大量水聽器所組成的網絡，這些水聽器成批地連接在水下接收天線上，其獲取的信號通過海底線纜傳入岸上的信息處理中心，覆蓋了美國大部分近岸海域，並沿格陵蘭、冰島、英國一帶。

當時SOSUS號稱世紀工程，用來對付第一、二代潛艇十分有效，但用於對付蘇聯海軍噪音大減的第三代核潛艇，便顯得該系統聲吶性能落後、鋪設密度不足及數據處理算法不佳，因其網絡「空隙太大」而難以發現對手。

(中時電子報)