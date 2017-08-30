樂天在中112家店74家停業 欲轉戰越南市場

南韓5大集團之一的樂天集團，旗下樂天瑪特超市在中國的經營業務每況愈下，而受「薩德」影響的中韓關係始終未見改善，目前樂天瑪特正積極進駐越南市場。

據南韓《中央日報》報導，現在南韓流通企業正將目光轉向越南。樂天集團最積極進駐越南市場，其中樂天瑪特尤為突出。今年是樂天瑪特進駐越南市場第十年，正在運營13家店，年增長率達到2位數。今年上半年的增長率也達到10.3%。

據悉，越南有近1億人口，其中30歲以下人口的比重占總人口約60%以上，因此年輕消費層比較廣，再加上越南每年的經濟增長率為6%，正成為迅速崛起的市場。

海外網此前曾報導，作為薩德問題的最大受害企業之一，樂天瑪特在中國112家門店中，已有74家被停業整頓，13家由於當地民眾的抵制而處於休業狀態。盡管被停業，樂天每月仍需向員工支付70%的工資。「只出不進」讓樂天瑪特每月營業損失額高達 1000億韓元（約29億元新台幣）。

盡管中國業務深受薩德風波影響，樂天集團高層之前曾表明，暫時沒有撤出中國的計畫。不過集團屬下樂天百貨一名高層曾透露，如果情況到明年上半年依然沒有好轉，公司可能會調整在中國的業務組合，或是對一些商店進行重組。

(旺報)