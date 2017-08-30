丫頭示範「脂肪變成水」 網驚：申請諾貝爾獎
日前藝人丫頭(詹子晴)參加競技型綜藝《飢餓遊戲》錄製，然未依規定在8點後禁食，還在前一晚公開po美食照，表示班機delay所以正在大吃宵夜，因而遭到網友批評，酸她是「說謊精」，而近日丫頭開設直播節目《時尚晴報局》，分享某塑身膠囊，驚呼此物可將油化為水，被麻辣網紅陳沂提出討論，狠酸她說謊還不念書：「告訴我脂肪要怎麼樣溶解成水？」。
近來丫頭進軍直播圈，邀請網紅們上節目試用、分析美妝、瘦身產品，其中一項是瘦身膠囊，丫頭在節目中準備了一杯凝固油膏，將產品粉末倒入攪拌，讓固體狀的油瞬間化為液體狀，讚嘆瘦身產品的效果，此事遭眾網友吐槽，陳沂也在直播中特地提出此事，質疑道：「懇請高手賜教，告訴我脂肪要怎麼樣溶解成水？」。
陳沂表示就算問小學生油如果被稀釋，他們也絕對不會說油會變成水，覺得實驗荒謬又不可思議，之後更在留言處加碼酸嗆：「不管，我想要讓脂肪溶解成水，然後申請諾貝爾獎」，還因產品名稱有「速崩」二字，狂轟照此解析，「應該是加速駕崩的意思吧？」，網友也笑言：「我不敢喝水了，原來油水一家親，水遲早變成油」。
(中時電子報)
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