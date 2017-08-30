遠視當心！年輕看得清楚 老了仍可能得白內障
我國是近視王國，也因此讓許多人在近視後，較有定期眼部檢查的正確觀念，只是對於「遠視族」來說，該觀念可能就較為薄弱。有民眾天生就有遠視，但因年輕時、視力不受影響而疏於檢查，卻在步入中年後，忽然轉為近視，更被告知恐罹患白內障、甚至有青光眼風險。
書田診所眼科主任吳仁斌指出，遠視多為天生，但除非小時候因高度遠視、未妥善治療而惡化為弱視，否則患者在年輕時，大多視力良好，也因此常疏於定期檢查；然而，隨著年紀漸長，尤其是步入中老年後，若白內障中心核變混濁、變硬而膨脹時，遠視者因為眼球長度較短，較容易出現眼壓升高而青光眼、或長時間發炎而瞳孔沾黏。
現隨著3C產品愈來愈普及，也讓白內障發生率逐年提高。吳仁斌提醒，無論是遠視還是近視，都要定期檢查眼睛，並依從醫師囑咐，在建議回診的時間再次接受檢查，否則一旦惡化到白內障或青光眼，可能對視力造成嚴重不可逆的傷害。
(中時)
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