世大運》美好的一仗他們打過 中華隊帶來12天奇蹟
26金34銀30銅，總數90面獎牌，金牌數僅次於日本、南韓，排名第3，獎牌數則次於日、俄，也排名第3。這不是夢，而且是歷年來參加大型國際運動賽會的最佳成績，中華隊真的做到了！
中華隊不僅金牌、獎牌產量豐富，質的方面也相當可觀。如郭婞淳在女子舉重58公斤級挺舉142公斤打破世界紀錄，總和249公斤也超越去年里約奧運金牌選手的成績。
田徑雙雄楊俊瀚、鄭兆村同樣令人激賞，楊俊瀚先以10秒20打破男子百米全國紀錄，接著又拿下百米金牌，成為本屆世大運最速男！鄭兆村則在男子標槍驚天一擲，以91.36公尺奪金並成為亞洲第一人。體操選手李智凱勇奪鞍馬金牌，則為國內體操運動帶來新希望。
羽球有世界球后戴資穎領銜，一舉斬獲5金，傳統金庫網球雖有詹詠然混雙棄賽的插曲，仍然開出4金佳績。其他團隊或個人即使未能摘金，像男子110跨欄陳奎儒13秒55破全國奪銀，韻律體操初次成軍就摘銀，女籃奮戰獲銅，同樣令人肯定！
雖然有人覺得中華隊的金牌中有一部分是非奧運項目，不過如果沒有這些「螞蟻雄兵」，獎牌榜的排名就會往下滑。像滑輪溜冰一口氣勇奪十金，其中楊合貞更成了本屆唯一的「五金后」，其努力與其他運動都是一樣的。
今年夏天台北特別熱，也特別熱情！中華隊選手真的是用生命在比賽，充分發揮潛力締造空前佳績，民眾也用實際行動來回應，門票銷售空前熱烈，甚至一票難求。世大運今晚落幕，美好的一仗中華隊已經打過，他們為台灣帶來好久不見的團結與自信，國人不會忘了這奇蹟般的12天。
(中時電子報)
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